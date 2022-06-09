Міноборони: росія намагається зірвати поставки зброї в Україну

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Flickr / 2d Cavalry Regiment

Росія намагається зірвати поставки озброєння в Україну.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Спецслужби росії посилили підривну діяльність у різних країнах світу з метою зриву укладених Україною контрактів щодо постачання і придбання військової техніки та озброєння. А також їхня діяльність спрямовується на зрив постачання техніки та зброї», — заявила вона.

За її словами, кремль також продовжує фінансувати культурні, соціальні та гуманітарні проєкти у світі.