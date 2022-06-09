Київ попросить уряд створити у столиці військове кладовище

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Київська міська рада звернеться до Кабінету міністрів з проханням створити в столиці військове кладовище для почесних поховань захисників України.

Про це повідомляє Київська військова адміністрація.

«Україна переживає сьогодні велику трагедію і проходить через великі випробування – наші воїни, патріоти, герої української нації гинуть за свободу і незалежність нашої держави. І наш обов’язок – вшанувати їх подвиг та пам’ять про героїв. Тому ми пропонуємо, і Київрада, переконаний, звернеться до уряду щодо створення у столиці військового кладовища для почесних поховань захисників України», — сказав мер Києва Віталій Кличко на засіданні міськради.

Столична влада пропонує облаштувати таке кладовище поряд із урочищем Бабин Яр. За словами Кличка, Київ готовий взяти на себе всі витрати, що пов’язані з облаштуванням військового кладовища.

«Але необхідна також підтримка на національному рівні в питаннях документального супроводження, можливо, навіть ухвалення окремого закону з цього питання. Переконаний, Київ має втілити цей проєкт спільно з державою», — підсумував Кличко.