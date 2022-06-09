Київрада позбавила Мінськ статусу міста-побратима

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Київська міська рада позбавила столицю білорусі Мінськ статусу міста-побратима української столиці.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

«Мінськ уже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва. Тож нам нічого не заважало ухвалити рішення про позбавлення такого статусу столиці білорусі. Країни, з території якої летіли ракети в українські міста та селища і відбувалося вторгнення російських військ до нашої держави», — заявив Кличко.