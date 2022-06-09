У Єврокомісії назвали дату, коли ухвалять оцінку заявки України на вступ у ЄС

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У Європейській комісії наступного тижня розпочнуть обговорювати висновок щодо заявки України на вступ до Євросоюзу. Остаточну оцінку планують узгодити 17 червня.

Про це повідомив представник ЄС Ерік Маммер.

За його словами, процес обговорення розпочнеться у понеділок, 13 червня. Тоді відбудуться перші дебати між єврокомісарами щодо останніх заявок на вступ до ЄС, які подали Україна, Грузія та Молдова.

Результати цих обговорень планують узгодити 17 червня. Після цього рекомендації Єврокомісії передадуть лідерам країн — членів ЄС, які на саміті 23—24 червня будуть вирішувати, чи давати цим країнам статус кандидата на вступ до Євросоюзу.