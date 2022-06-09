Литовське МЗС відреагувало на ініціативу росіян щодо скасування незалежності Литви
- Автор:
- Анна Холоднова
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lgbsneak / Flickr
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відповів на ініціативу одного з депутатів держдуми рф щодо скасування незалежності Литви.
Про це повідомляє LRT.
Голова МЗС заявив, що Литва має реагувати відповідним чином і бути готовою захищати себе сама та спільно зі своїми партнерами.
«Лише держава, керована звірами, могла розпочати війну, подібну до тієї, яку почала росія. Не дивуюсь, що й у політиці поводяться не за людськими нормами. А реагувати ми маємо відповідним чином — бути готовими захищати себе і самі, і разом із нашими партнерами, політичними, дипломатичними чи іншими засобами», — прокоментував Ландсбергіс.
- Депутат держдуми рф євген федоров вніс на розгляд парламенту законопроєкт про скасування постанови держради срср «Про визнання незалежності Литовської Республіки».
- Він обґрунтував це тим, що рф є правонаступником срср на своїй території, а постанова державної ради срср є незаконною.