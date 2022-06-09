Міністр оборони Резніков розповів, яку зброю Україна зараз просить у Заходу

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Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що Україна наразі просить у Заходу велику кількість сучасного важкого озброєння. Йдеться про бронетехніку, РСЗВ та бойові літаки.

Про це він написав у своєму Facebook.

«Важлива суть: ми вже отримали від партнерів, придбали на ринку, виготовили та передали Збройним силам значну кількість зброї. Її вистачило б для переможної оборони від будь-якої армії у Європі. Але не від росії. Російський Молох має у запасі ще багато засобів для пожирання людських життів задля задоволення свого імперського его. Тому ми наголошуємо — Україні конче потрібне важке озброєння і дуже швидко. Ми довели, що у нас немає страху перед кремлем, на відміну від багатьох інших. Але ми, як країна, не можемо собі дозволити стікати кровʼю, втрачаючи наших кращих синів і доньок», — зазначив Резніков.

Він повідомив, що зараз Україні треба:

значна кількість РСЗВ зразка НАТО та боєприпасів до них;

повне заміщення деяких існуючих калібрів радянського зразка на платформи, які поширені в країнах НАТО і забезпечені боєприпасами;

домовитись про перехід до постачання не у вигляді окремих платформ, а у вигляді цілісних підрозділів, що відразу готові до виконання бойових завдань;

залучити сотні одиниць важкої бронетехніки, без якої неможливий ефективний контрнаступ;

отримати бойові літаки та засоби ППО/ПРО для захисту нашого неба.

Також Резніков повідомив, що Україна вже отримала протикорабельні ракети Harpoon і поставила їх на бойове чергування. Це змусило росіян відвести свої кораблі на 100 км від українського узбережжя.