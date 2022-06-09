«Ситуація важка». Міністр оборони назвав щоденні втрати на фронті

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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наразі ситуація на фронті важка.

«Ми втрачаємо щодня до сотні наших бійців вбитими і до 500 пораненими», — зазначив він.

За словами міністра, кремль продовжує тиснути масою, буксує, наражається на потужний опір та несе величезні втрати.

«Але поки що має сили для просування на окремих ділянках фронту. Важливо зберігати концентрацію. Тоді Україна переможе», — наголосив Резніков.