Багатоповерхівку у Києві, в яку влучила російська ракета, частково розберуть. Відремонтувати все обіцяють восени

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Київська влада планує відновити багатоповерхівку на проспекті Валерія Лобановського, в яку влучила російська ракета, до середини осені. Частину будинку доведеться розібрати і заново зібрати.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник, пише Інтерфакс.

«Разом із мешканцями будинку на Лобановського було проведено роботи з профільним заступником, визначено обсяги відповідних робіт, які вже розпочалися. На жаль, доведеться розібрати всі верхні поверхи, що нависають над діркою від влучення ракети», — пояснив він.

Пресслужба ДСНС

За його словами, профільні інститути та фахівці повідомили, що поверхи над місцем влучання доведеться розібрати і заново відбудувати.

Поворозник підкреслив, що наразі в Києві є 11 будинків із серйозними пошкодженнями, які потребують відновлення. В інших будівлях потрібно замінити скло, відремонтувати дах тощо.