Російський літак випустив ракету по багатоповерхівці в Новограді-Волинському
- Автор:
- Софія Телішевська
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Близько першої години ночі російська ракета пошкодила багатоповерхову будівлю в Новограді-Волинському.
Про це заявив керівник Житомирської обласної адміністрації Віталій Бунечко.
Інформації про загиблих і постраждалих поки що немає. На місці працюють правоохоронці.
За попередньою інформацією, ракету могли випустити з літака з боку білорусі.
«Кожен злочин російських військових на Житомирщині повинен бути ретельно зафіксований. Це стане основою для вироку російському злочинному режиму і тим, хто виконує його накази», — додав Бунечко.