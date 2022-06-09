Російський літак випустив ракету по багатоповерхівці в Новограді-Волинському

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Близько першої години ночі російська ракета пошкодила багатоповерхову будівлю в Новограді-Волинському.

Про це заявив керівник Житомирської обласної адміністрації Віталій Бунечко.

Інформації про загиблих і постраждалих поки що немає. На місці працюють правоохоронці.

За попередньою інформацією, ракету могли випустити з літака з боку білорусі.

«Кожен злочин російських військових на Житомирщині повинен бути ретельно зафіксований. Це стане основою для вироку російському злочинному режиму і тим, хто виконує його накази», — додав Бунечко.