Що у світі писали про війну в Україні 8 червня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

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WarZone пише про зростання ролі далекобійної артилерії в російсько-українській війні. Поточна фаза війни характеризується збільшенням кількості «артилерійських дуелей» між росією та Україною. На сході України ведуться важкі артилерійські двобої, які залишають по собі пейзажі, що нагадують поля битв Першої світової війни. Оскільки артилерійська зброя, яка була раніше поставлена в Україну, має меншу дальність ураження, багато одиниць такої зброї вразливі для російських атак. Згідно з відео, опублікованим Ukrainian Weapons Tracker, росія нібито змогла знищити кілька самохідних гаубиць M109 американського виробництва буквально днями. Цей випадок підкреслює, що багато систем західного виробництва в Україні знаходяться в межах досяжності ворожого вогню, що стало однією з причин, які спонукали США погодитися відправити в Україну мобільні артилерійські ракетні системи M142 (HIMARS) і високоточні ракети 227-міліметрового калібру з наведенням. Німці та британці також заявили, що планують відправити системи, здатні стріляти 227-мм боєприпасами. До прикладу, системи М142 можуть запускати боєприпаси на відстань до 70 кілометрів і в цілому є більш точними, ніж системи, які досі використовувалися в Україні.

Голова бюджетного комітету Європарламенту Йохан Ван Овертвельдт написав колонку на Politico про те, як змусити путіна заплатити за відновлення України. Серед переважної більшості європейських лідерів є консенсус щодо того, що принаймні частину заморожених російських активів (загалом близько $600 мільярдів) потрібно використати для ліквідації пошкоджень української інфраструктури та будівель, однак ЄС має переконатися, що це відбуватиметься обережно та уважно. Критично важливим, пише Ван Овертвельдт, буде наявність переконливого судового рішення, яке виправдовує конфіскацію російських активів, у тому числі активів олігархів, значна частина багатства яких походить від російської держави. Однак, оскільки Україні самій потрібно чимало зробити в боротьбі з корупцією та покращенні прозорості, ЄС потрібно буде ретельно стежити за використанням фонду відновлення, водночас гарантуючи повагу до українського суверенітету. Зрештою, Ван Овертвельдт закликає Захід винести уроки з Версальського договору і почати брати до уваги інтереси російського населення, яке режим путіна також пограбував. Так можна буде уникнути почуття приниженості серед росіян, яке в німців свого часу стало передумовою для появи Гітлера.

The Hill опублікували колонку Олександра Мотиля, професора політології, який спеціалізується на Україні та росії. У відповідь на заклик Емманюеля Макрона уникнути «приниження путіна» Мотиль стверджує, що приниження росії неминуче, оскільки будь-який справжній мир призведе до цього. Оскільки світогляд путіна (і багатьох росіян) ґрунтується на вірі в те, що їхня країна є «богом даною наддержавою», божественна місія якої полягає в поглинанні України, будь-який мир за умови збереження Україною суверенітету буде сприйматися росіянами як приниження, пише Мотиль. Навіть зараз росіяни почуваються приниженими, бо вони вже були змушені відступити від Києва, Чернігова та Харкова. Тому, щоб задовольнити пропозицію президента Макрона, треба хіба що повернути годинник назад, у довоєнні дні. Тож, оскільки в реальності приниження росії неминуче, Україна та її союзники повинні забезпечити зменшення його масштабів і глибини. Спосіб зробити це — переконатися, що росія програє швидко, тоді це обмежить кількість померлих росіян і зменшить шкоду для економіки країни.

The Washington Post пише про сексуальне насильство під час війни в Україні. Видання поспілкувалося з 19-річною Катериною, яку зґвалтували чеченські бойовики в Маріуполі. Катерина — одна з багатьох постраждалих від сексуального насильства під час повномасштабної війни в Україні, хто не повідомляв про це офіційно. За даними ГО «Ла Страда Україна», вони отримують багато запитів на гарячу лінію від людей, які не готові спілкуватися з поліцією. Тому важко оцінити абсолютну кількість подібних випадків під час війни. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні отримала 124 повідомлення про випадки сексуального насильства на фоні війни, 24 випадки вже підтверджені. З них 12 скоєно російськими збройними силами, п’ять — українськими, сім — невстановленими особами на підконтрольній Україні території. Зґвалтування використовувалося як зброя війни протягом всієї історії людства, до прикладу, історики підрахували, що радянські військові в останні дні Другої світової війни зґвалтували близько 2 мільйонів громадян Німеччини. Водночас правозахисники повідомили WP, що вони не вважають, що зараз в Україні зґвалтування координуються і використовуються як зброя.