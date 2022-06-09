На Центральному вокзалі Києва встановили металошукачі
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- Анна Холоднова
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Facebook / Укрзалізниця
У Києві на Центральному залізничному вокзалі встановили металошукачі.
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
«На вокзалі встановлено комплексну систему огляду для підвищення безпеки пасажирів», — йдеться у повідомленні.
Відтепер на Центральному вокзалі столиці є:
- два стаціонарних металошукачі («рамка»);
- чотири рентгено-телевізійні інтроскопи;
- ручні металодетектори;
- мобільна рентгено-телевізійна установка.