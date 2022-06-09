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На Центральному вокзалі Києва встановили металошукачі

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Facebook / Укрзалізниця

У Києві на Центральному залізничному вокзалі встановили металошукачі.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«На вокзалі встановлено комплексну систему огляду для підвищення безпеки пасажирів», — йдеться у повідомленні.

Відтепер на Центральному вокзалі столиці є: