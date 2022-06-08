Reuters: Родичі російських військових скаржаться, що в армії рф не вистачає їжі, одягу та спорядження
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Військовослужбовці росії, які розміщені на військовій базі у місті Валуйки Білгородській області рф біля кордону з Україною, потерпають віж нестачі їжі, одягу та спорядження.
Про це пише Reuters.
Дружина російського військового Ольга Лукіна розповіла журналістам, що розвідникам не вистачає безпілотників та приладів нічного бачення, а іншим частинам потрібна їжа, дизельне паливо, а також «десь помитися та випрати одяг».
Мешканка Валуйків Любов Зажарська повідомила, що російські солдати просили випрати їхній одяг після повернення з України, бо пральня на базі не справляється.
У місцевих пабликах та чатах військові рф обговорювали ремонт автівки, пошкодженої шрапнеллю під час бою.
«У російського Міноборони, блін, немає запчастин», — жалівся один з російських окупантів. У коментарі Reuters він зазначив, що на запчастини від Міноборони рф доводиться чекати місяць.
Мати російського військовослужбовця, який базується у Валуйках, розповіла, що з початку війни росії проти України вона двічі їздила до Валуйків, щоб привезти їжу для підрозділу свого сина. Пайків в армії росії було недостатньо.
За словами жінки, у деяких окупантів з підрозділа її сина були чоботи з дірявою підошвою та парусинові куртки радянського зразка, які зовсім не гріють.
«Коли я побачила це, я заплакала», — сказала вона, описуючи неохайний вигляд російських армійців.