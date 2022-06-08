Луганська область окупована на понад 90%, тривають бої на вулицях Сєвєродонецька. Лисичанськ — повністю під контролем України

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Понад 90% Луганської області тимчасово окуповані росією. У Сєвєродонецьку продовжуються бої, Лисичанськ повністю перебуває під контролем української влади. Частина території Гірської громади окупована рф, іншу контролює Україна.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Гайдай розповів про ситуацію в Сєвєродонецьку зараз. За його словами, на сьогодні загрози оточення немає. Ситуація важка, але її повністю контролюють українські війська.

«Місто Сєвєродонецьк достатньо невелике — квадрат 4 на 4 кілометри. І навіть контроль або звільнення деяких вулиць — це у відсотках нормальна цифра. Щодо «промки», наші захисники її тримають, але бої йдуть не просто у промзоні, а бої йдуть саме в місті Сєвєродонецьк», — сказав він.

За словами Гайдая, більшу частину Сєвєродонецька наразі контролюють росіяни, але все відбувається не так, як було в Маріуполі, коли на «Азовсталі» бої точилися безпосередньо на території заводу.

«Тут росіяни обстрілюють усе, вони знищують усі будинки в Сєвєродонецьку — і танками, й артилерією. Вони обстрілюють і промзону, але бої йдуть саме на вулицях Сєвєродонецька», — уточнив голова ОВА.

Гайдай також розповів про поточну ситуацію в Лисичанську.

«Лисичанськ повністю під контролем України, але його так само обстрілюють. Навмисно російська армія обстрілює лікарні, центри надання гуманітарної допомоги — наш центр зруйнували повністю. Відбуваються просто хаотичні обстріли, «прильоти» по житлових будинках», — зазначив він.

Голова Луганської ОВА додав, що росіяни стріляють великими калібрами, тому руйнування величезні.