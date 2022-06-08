У Житомирській області затримали зрадницю, яка здавала росіянам місця розміщення ЗСУ

Новини

Головне управління Національної поліції в Житомирській області

На Житомирщині викрили державну зрадницю, яка розвідувала дислокацію ЗСУ, маршрути військової техніки, кількість особового складу та передавала інформацію росіянам.

Про це повідомили у Житомирській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 42-річна жителька одного із сіл Чуднівської громади від початку квітня виконувала вказівки російського куратора — збирала інформацію про місця дислокації ЗСУ, чисельність особового складу, маршрути пересування та кількість військової техніки, розташування блок-постів, їх GPS-координати тощо.

Правоохоронці задокументували щонайменше 10 фактів передачі жінкою інформації співробітнику збройних сил рф.

У вівторок, 7 червня, вдома у підозрюваної провели обшук та вилучили її мобільний телефон зі встановленими додатками, які вона використовувала для зв’язку з російським куратором.

Жінці загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.