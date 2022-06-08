Microsoft суттєво скорочує бізнес у росії
- Автор:
- Юля Шередега
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Franck V. / Unsplash
Корпорація Microsoft суттєво скорочує бізнес у росії, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Зараз у росії під скорочення потраплять 400 співробітників компанії.
«Дякую команді Microsoft за стійку позицію. Нагадаю, що компанія своїми ініціативами вже надала нашій країні цифрової підтримки на $242 млн, і ми вже працюємо над новими напрямами співпраці», — зазначив Федоров.
- Ще на початку березня в Microsoft заявляли, що зупиняють всі нові продажі в росії через її вторгнення в Україну.