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Корпорація Microsoft суттєво скорочує бізнес у росії, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зараз у росії під скорочення потраплять 400 співробітників компанії.

«Дякую команді Microsoft за стійку позицію. Нагадаю, що компанія своїми ініціативами вже надала нашій країні цифрової підтримки на $242 млн, і ми вже працюємо над новими напрямами співпраці», — зазначив Федоров.