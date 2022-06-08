Україна ідентифікувала 9 російських військових, які у селі Ягідне влаштували «підвал смерті»

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Андрій Бойко / «Бабель»

Україна ідентифікувала вже девʼятьох російських окупантів, які влаштували «підвал смерті» у селі Ягідне Чернігівської області.

Про це 8 червня повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

У списку військові з військової частини 55115:

Сиин-оол Суван — командир відділення 1 мінометного взводу мінометної батареї;

Айгарим Монгуш — рядовий 3 мінометного взводу 2 мінометної батареї;

Назити Монгуш — сержант 2 мінометного взводу 2 мінометної батареї;

Ересу Ооржак — єфрейтор 3 мінометного взводу 2 мінометної батареї;

Аріан Хертек — рядовий 2 мінометного взводу 2 мінометної батареї;

Саян Хомушко — рядовий 2 мінометного взводу 2 мінометної батареї;

Іван Ооржак — військовослужбовець 3 мінометного взводу мінометної батареї 2 механізованої бригади;

Чаян Чинан — військовослужбовець 2 мінометного взводу мінометної батареї 2 механізованої бригади;

Кежік-оол Шактар-оол — військовослужбовець 1 мінометного взводу мінометної батареї 2 механізованої бригади.

Що було у Ягідному?

У березні, коли село було під окупацією, росіяни зігнали понад 300 людей у тісний підвал сільської школи. В освітньому закладі був облаштований російський штаб, тож цивільні стали їхнім «живим щитом». Наймолодшому бранцю було півтора місяця, найстаршому — 93 роки. Всього у підвалі було 77 дітей. Людей насильно утримували в нелюдських умовах: тіснота і задуха, цілковита темрява, голод і спрага, антисанітарія. Через це у підвалі з 9 по 28 березня померли 10 цивільних мешканців. Також у цей час у Ягідному окупанти вбили ще 17 людей.