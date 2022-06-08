Коригувальник російського вогню по Києву отримав 8 років вʼязниці

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Коригувальника ракетного вогню по Києву засудили до 8 років позбавлення волі. Він коригував російські обстріли по обʼєктах водопостачання та енергетики.

Про це пише Служба безпеки у своєму Facebook.

«У Києві до 8 років ув’язнення засуджено російського агента, який коригував ворожі ракетні обстріли по об’єктах енергетики та водопостачання. Зловмисник був затриманий співробітниками СБУ у травні цього року», — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що чоловіка завербували ще 2014 році. Тоді ж він отримав російський паспорт. З того часу його поставили в «режим очікування», а з початку повномасштабної війни він почав співпрацювати з окупантами.