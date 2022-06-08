Російському підполковнику повідомили про підозру — через накази про жорстоке поводження із цивільними в Конотопі

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Підполковнику російської армії повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни (частина 1 статті 438 КК України) — він віддавав накази про жорстоке поводження із затриманими цивільними в Конотопі Сумської області.

Так, 25 лютого 2022 року на вʼїзді в село Вʼязове військові рф на організованому ними блокпості зупинили автомобіль. Застосовуючи фізичну силу, вони затримали водія та перевезли на сільськогосподарське підприємство. Там підполковник, щоб залякати затриманого, віддав підлеглим наказ начебто розстріляти його. Чоловіка змусили роздягнутися до спідньої білизни та тримали його упродовж 4—5 годин з кайданками на руках поруч із чорними поліетиленовими мішками, в яких, імовірно, лежали тіла. При цьому температура у приміщенні була близько +4 °С. Потім чоловіка відпустили.

28 лютого російські окупанти за аналогічною схемою затримали ще двох місцевих жителів, які розвозили хліб. Підполковник наказав підлеглим одягти на них кайданки та завʼязати очі. Утримували чоловіків на тому ж підприємстві та за вказівкою підполковника систематично били прикладом зброї. При цьому в них вимагали дані про цивільних мешканців Конотопу з проукраїнською позицією, розташування військових Збройних сил України в Конотопі та місця зберігання зброї. Лише 2 березня 2022 року затриманих відпустили.