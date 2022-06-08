Світовий банк схвалив виділення Україні $1,5 мільярда

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Giorgio Trovato / Unsplash

Виконавча рада Світового банку схвалила додаткове фінансування для України в розмірі $1,49 мільярда для виплати заробітної плати державним і соціальним працівникам.

Про це йдеться в заяві Світового банку.

Проєкт отримав фінансові гарантії Великої Британії, Нідерландів, Литви та Латвії, а також паралельне фінансування Італії та внески з нового багатостороннього донорського трастового фонду. «Ми працюємо з країнами-донорами для мобілізації фінансової підтримки та використання гнучкості наших різних фінансових інструментів, щоб допомогти українцям з доступом до послуг охорони здоровʼя, освіти та соціального захисту», — зазначив президент Світового банку Девід Мелпас.