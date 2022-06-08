Білий дім працює над поставками в Україну протикорабельних ракет

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Morning Calm Weekly Newspaper / Flickr

Білий дім разом із союзниками працює над пошуком і постачанням до України протикорабельних ракет. Така зброя необхідна, щоб посилити берегову оборону і створити в Чорному морі загрозу для російських кораблів.

Про це пише «Голос Америки».

«Ми підтримуємо Україну та працюємо, щоб допомогти їй покращити її прибережну оборону. У рамках цих зусиль ми надаємо Україні безпілотні судна берегової оборони. Ми також співпрацюємо із союзниками та партнерами над наданням Україні протикорабельних ракет і систем. Ми щодня постійно спілкуємося з українцями щодо їхніх потреб», — сказав чиновник Білого дому.

Він підкреслив, що США лишаються найбільшим постачальником військової допомоги Україні, а «надалі будуть світовим лідером у наданні найбільшої в історії допомоги Україні у сфері безпеки».

Крім цього, британський уряд планує найближчим часом передати Україні ще партію високоточних ракет Brimstone. Вони мають допомогти ЗСУ розблокувати порти на Чорному морі.