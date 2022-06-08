Ранкове зведення Генштабу: росіяни намагалися наступати в бік Словʼянська, а біля Бахмуту посилили обстріли авіацією

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Генштаб ЗСУ оприлюднив зведення ситуації на фронті станом на ранок 8 червня. Окупанти намагалися наступати на Словʼянськ через Райгородок, а на Бахмутському напрямку вони посилили застосування авіації.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Генштабу.

На Волинському та Поліському напрямках до 11 червня в білоруській армії відпрацьовують створення ударних угруповань на одному з напрямків.

На Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують демонстраційні заходи.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів і, щоб завадити просуванню наших військ, мінує місцевість.

На Словʼянському напрямку противник веде штурмові дії, аби покращити тактичне положення. Щоб завадити контрнаступу наших військ, проводить інженерне обладнання вогневих позицій в районі Ізюму.

На Лиманському напрямку противник здійснив спробу розвідки боєм у напрямку населеного пункту Райгородок, успіху не мав, відійшов.

На Сєвєродонецькому напрямку наші воїни успішно стримують штурм у Сєверодонецьку, бойові дії тривають. У районі Тошківки наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися на напрямку населеного пункту Устинівка, але українські захисники його відкинули.

На Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування авіації. Вів обстріли позицій наших підрозділів із мінометів, ствольної артилерії та реактивних ситем залпового вогню в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Травневе, Яковлівка і Доломітне. У районі Нагірного внаслідок вогневого ураження, завданого українськими воїнами, ворог відійшов на раніше займані позиції.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, щоб стримати дії наших військ та завадити перекиданню резервів на інші напрямки, противник інтенсивно обстрілював позиції наших підрозділів.

На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону. Зафіксовано артилерійські обстріли по районах населених пунктів Миколаїв, Долина, Таврійське, Кульбакіно, Біла Криниця, Трудолюбівка, Благодатне, Луч та Тополине.

На Бессарабському напрямку без суттєвих змін.

Особовий склад противника деморалізований. За наявною інформацією, у підрозділах зі складу 106 та 76 повітряно-десантних дивізій військовослужбовців, які відмовились від подальшої участі в бойових діях, повертають із Луганської області на територію рф.