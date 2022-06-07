Нова Зеландія запровадила санкції проти більш ніж 40 компаній з рф та білорусі. Серед них — «Газпром»

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Vitaly Nevar \ TASS via Getty Images

Нова Зеландія запровадила санкції проти більш ніж 40 компаній росії та білорусі.

Про це заявила міністр закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута.

«Ці компанії, контрольовані урядом путіна, мають стратегічне значення для росії, оскільки вони забезпечують сировину, інфраструктуру, комунікації, транспорт, зброю та фінансування», — заявив міністр.

Серед підсанкційних компаній — газовий монополіст «Газпром». Санкції також запровадили проти компаній військово-промислового комплексу росії. Усього під обмеження потрапили 44 структури, у тому числі шість білоруських оборонних структур. Компаніям і громадянам Нової Зеландії буде заборонено взаємодіяти з ними.