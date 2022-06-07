У травні ДБР відкрило 83 кримінальні справи про держзраду та 21 провадження за колабораціонізм
- Автор:
- Анна Холоднова
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У травні цього року за держзраду вже відкрито 83 кримінальні провадження, 21 справу відкрили відносно колабораціоністів.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
У 33 провадженнях про державну зраду фігурантам уже повідомили про підозру. Також такі повідомлення отримали семеро колабораціоністів.
Розпочаті провадження і щодо трьох пособників росіян.
Найбільшу кількість справ порушено у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.
Усього протягом травня 2022 року Державне бюро розслідувань відкрило 319 кримінальних проваджень щодо 344 людей — серед них народний депутат України, правоохоронці та військовослужбовці.
За травень також оголосили 455 підозр і затримали 54 особи.