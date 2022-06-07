Постпред президента в Криму: На Херсонщині окупанти тримають у катівнях понад 600 людей

Новини

В окупованій Херсонській області росіяни тримають у катівнях близько 600 осіб, а викрадених мешканців вивозять до Криму.

Про це розповіла постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, повідомляє Укрінформ.

«За нашою інформацією, на території Херсонської області близько 600 людей, які перебувають у підвальних приміщеннях, у спеціально обладнаних приміщеннях, у катівнях», — заявила вона.

За словами Ташевої, близько 300 осіб перебувають «у підвалах» в окупованому Херсоні, решта — в інших населених пунктах області. Людей, зокрема, утримують, у будівлі Херсонської облдержадміністрації, слідчих ізоляторах міста, а також у будівлі профтехучилища № 17 міста Генічеськ.

Частину викрадених мешканців росіяни везуть до анексованого Криму. Там їх утримують у Сімферопольському СІЗО в окремому блоці та в анексованому Севастополі. Серед заручників окупантів — активісти, журналісти, військовополонені.