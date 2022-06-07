Нацполіція: За добу росіяни 15 разів вдарили по містах та селах Луганщини

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Національна поліція

За добу Національна поліція задокументувала 15 ударів російської армії по населених пунктах Луганської області.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Війська росії обстріляли цивільну інфраструктуру та мирних мешканців.

Удари окупантів пошкодили багатоквартирний будинок, два навчальні заклади, ринок у Лисичанську. У Сєвєродонецьку росіяни частково зруйнували нежитлову будівлю, у місті Золоте — 13 приватних будинків, у Гірському обстріли пошкодили 11 домоволодінь.

За всіма фактами обстрілів поліція відкрила кримінальні провадження.