У Київській області судитимуть чоловіка, який здав бійців місцевої самооборони російським окупантам

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Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Київщини. Його звинувачують у державній зраді в умовах воєнного стану.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.

За даними правоохоронців, підозрюваний на початку російського вторгнення разом з іншими мешканцями села Перемога Броварського району Київської області створили загін самооборони. Після окупації села росіянами він повідомив російським військовим про пʼятьох бійців місцевої самооборони. Також здав окупантам організатора загону, зазначивши, що саме він надавав вказівки самооборонівцям про методи знищення російської військової техніки.

Окупанти взяли бійців самооборони у полон. Одягнули їм на голови шапки так, щоб вони закривали обличчя, поставили їх до паркану зі зв’язаними за спиною руками та стріляли у їхній бік, імітуючи страту. Усіх бранців тримали у полоні до звільнення села.