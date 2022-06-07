ГУР: Окупанти рф вимагають перевести навчання у школах Херсону на російські освітні програми

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Окупаційна адміністрація Херсону провела збори директорів місцевих шкіл, на яких висунула вимогу з 1 вересня розпочати навчальний процес за російськими освітніми програмами.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Однак, із близько 60 присутніх директорів шкіл пропозицію прийняли лише двоє. Окупанти доручили їм провести збори своїх колективів та змусити педагогів переоформитись за російським законодавством та укласти договори з окупаційною адміністрацією.

Такі ж збори провели з працівниками Херсонської дирекції залізничних перевезень «Укрзалізниці». Представники окупаційної адміністрації повідомили залізничникам, що гроші виплатять лише тим з них, хто піде на співпрацю. При цьому, розмір виплат буде вдвічі меншим, ніж зарплати в «Укрзалізниці» зараз.

«Очевидно, що окупаційна адміністрація Херсону не має достатніх фінансових ресурсів із забезпечення життєдіяльності міста в умовах окупації. До того ж у найближчій перспективі надходження цих фінансових ресурсів не планується», — резюмували в українській розвідці.