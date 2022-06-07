Міністр оборони рф шойгу заявив про створення сухопутного сполучення між рф і Кримом і відновлення подачі води на півострів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Очільник міністерства оборони росії сергій шойгу оголосив про створення сухопутного коридору з росії до окупованого Криму.
Про це пишуть російські ЗМІ.
«Відкрито автомобільне сполучення з території росії по материковій частині до Криму. Відновлено безперешкодне подання води Північно-Кримським каналом на Кримський півострів», — сказав він.