Зі шкільної програми вилучать твори, які оспівують росію. Натомість дітей навчатимуть протимінної безпеки

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Міністерство освіти до 15 червня внесе зміни в навчальні програми з чотирьох предметів: «Захист Вітчизни», «Світова література», «Історія України» та «Всесвітня історія». Предмети зроблять практичнішими та актуалізують інформацію відповідно до викликів війни.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.

«Посилимо національно-патріотичне виховання і буде окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності. Щоб діти були свідомі того, що не можна чіпати, що несе для них небезпеку», — сказав Вітренко.

За його словами, з програми світової літератури вилучать роман Льва Толстого «Війна та мир».

«Такого в Україні вивчати не будуть, тобто все, що оспівує орківські війська, все воно зникне з програми. «Історія України» та «Всесвітня історія» — ми горді тому, що вже ґрунтуємося на національних українських архівних документах. Будуть внесені зміни в методологію викладання історії, робочі групи ретельно опрацьовують всі ці зміни, і буде виписано взаємовідносини між українською нацією та «руським міром» на основі історичної правди», — сказав Вітренко.

Стосовно того, чи залишиться в програмі хтось із російських письменників, Вітренко зазначив, що зараз ідуть дискусії стосовно цього питання, але програма світової літератури буде оновлена.

Також МОН проводить аудит місць, які у разі небезпеки можуть бути використані як бомбосховища для учнів, також будуть розроблені відповідні вимоги до укриттів та спеціалізовані шляхи евакуації до них.