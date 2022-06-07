З 1 вересня всі заклади освіти відновлять навчання у звичайному режимі

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Від 1 вересня освітній процес в Україні відновлять в очній формі, тобто учні та студенти будуть ходити на навчання безпосередньо в школу чи університет.

Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в ефірір телемарафону.

«Хочу повідомити батькам, учням, студентам: 1 вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн, і всі діти, студенти учні мають піти до шкіл, університетів, коледжів, закладів профтехосвіти», — сказав він.