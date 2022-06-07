У білорусі почали навчання з «переходу з мирного на воєнний час»
- Автор:
- Олег Панфілович
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У білорусі розпочали заняття з бойової готовності, мета яких — перехід із мирного на воєнний час.
Про це повідомляє БЕЛТА.
Міноборони білорусі уточнює, що заняття з бойової готовності «організовані після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки».
Згідно з повідомленням, у тренуваннях «з організованого виконання заходів щодо переведення з мирного на воєнний час» беруть участь усі категорії військовослужбовців, підрозділи, військові частини та зʼєднання.