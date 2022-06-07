NYT: Західне озброєння прибуває в Україну швидше, ніж його встигають опановувати. Бійцям ЗСУ доводиться воювати з перекладачем Googlе

Новини

Flickr / 2d Cavalry Regiment

Українські військові отримують багато західного озброєння, яке не встигають швидко опановувати. Через це їм часто доводиться воювати з онлайн-перекладачем у руках.

Про це пише видання The New York Times.

Після початку повномасштабної війни західні країни почали постачати Україні не лише знайоме для ЗСУ радянське озброєння, але й сучасне західне. Однак через нестачу часу українські військові не завжди можуть повністю опанувати нові технології.

Видання розповідає історію сержанта Дмитра Писанки та його підрозділу, який зараз стоїть у Херсонській області. Вони мають стару протитанкову гармату з прицілом, що дозволяє точно наводитися на ціль. Місяць тому командири передали йому високотехнологічний лазерний далекомір для ще точнішого наведення, однак ніхто не знає, як ним користуватися.

«Це все одно, що отримати iPhone 13 і мати можливість тільки телефонувати», — каже сержант.

За його словами, далекомір має назву JIM LR. Він може визначати цілі вночі, вираховувати координати, передавати відстань до цілі та курс за компасом. Деякі солдати навчилися користуватися ним, але зараз їх перевели в інше місце, а далекомір лишили іншому підрозділу.

«Я намагався навчитися ним користуватися, читаючи інструкцію англійською мовою та використовуючи Google Translate, щоб зрозуміти її», — розповів сержант Писанка.

Останнім часом від Заходу надходить інформація про поставки Україні все сучасніших і важчих типів озброєння, які потребуватимуть серйозної підготовки. Зокрема, йдеться про реактивні системи залпового вогню HIMARS і M270.

Прикордонник Андрій Микита перед війною отримав короткий курс застосування ПТРК NLAW. Тепер він постійно їздить передовими позиціями, навчаючи інших бійців ЗСУ користуватися цією зброєю. Він розповідає, що багато українських військових вчаться самостійно, за допомогою інтернету або перегляду відеоінструкцій.

«Але є види озброєнь, яким не можна навчитися на інтуїтивному рівні: зенітні ракети, артилерія та спорядження. Тому нам потрібні формальні курси», — додав він.