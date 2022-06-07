МОЗ призначив головних санітарних лікарів у 9 областях

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Міністерство охорони здоровʼя вручило контракти новопризначеним керівникам девʼяти обласних Центрів контролю та профілактики захворювань і директору Центру громадського здоровʼя.

«На вас зараз справді велика відповідальність», — наголосив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко у звернні до медиків.

Міністр зазначив, що під час війни роль Центрів контролю та профілактики захворювань особливо важлива, адже йдеться про контроль над інфекційними захворюваннями, для яких бойові дії — сприятливе середовище.

За результатми конкурсу керівників отримали Центри контролю та профілактики захворювань у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Львівській та Закарпатській областях.

Першу частину керівників Центрів контролю та профілактики хвороб призначили в січні. Тоді 12 регіонів отримали в одній особі керівників Центрів і головних державних санлікарів областей.