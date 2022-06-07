Британська розвідка: росія сповільнила наступ на Попасну

Новини

Getty Images / «Бабель»

Українські військові відбили частину Сєвєродонецька, а російська армія застопорилася під Попасною та готується наступати від Ізюму.

Про це ідеться у звіті британської розвідки.

За вихідні Сили оборони України відбили частину Сєвєродонецька, але росіяни, імовірно, продовжують окупувати східні райони міста.

Британці також зазначили, що попри травневі успіхи на Попаснянському напрямку, просування армії ворога в цьому районі сповільнилося ще минулого тижня.

Також розвідники звернули увагу на повідомлення про тяжкі обстріли в районі Ізюму. Вони вважають це ознакою того, що росіяни готуються відновити наступ з півночі.

Британці вважають, що росія зможе досягти успіху, тільки якщо зосередиться на одному з напрямків.