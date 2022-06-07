WP: Китай таємно почав будувати військову базу в Камбоджі

Новини

Feng Li / Staff

Китай таємно розпочав будівництво своєї військово-морської бази в Сіамській затоці на півдні Камбоджі. Вона стане другою закордонною базою китайської армії.

Про це пише The Washington Post із посиланням на власні джерела.

Наразі там триває підготовка, а найближчим часом планують робити фундамент. Будівництво такої бази суттєво розширить вплив Китаю у Південно-Східній Азії.

Офіційно в Китаї та Камбоджі не підтверджують будівництво бази та всіляко намагаються приховати цей процес.

У разі будівництва військово-морська база в Камбоджі стане другою закордонною базою для китайської армії. Перша розташована в Африці у Джибуті.