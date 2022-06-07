ЗСУ відбили наступ на напрямку Бахмута

Новини

Getty Images / «Бабель»

Ситуація на фронті за даними Генштабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території білорусі.

На Сіверському напрямку ознак створення ударних угруповань немає. З території рф зафіксовані мінометні обстріли підрозділів наших військ в районах населених пунктів Ходине та Велика Писарівка Сумської області.

На Харківському напрямку ворог зосередив зусилля на утриманні зайнятих рубежів, прикордонних районів на північ від Харкова та стримуванні просування наших військ.

На Слов’янському напрямку противник зосереджує сили на продовженні наступу на Ізюм та Слов’янськ.

На Донецькому напрямку, окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів. Завдав ракетного удару по населеному пункту Миколаївка за 4 км від Слов’янська.

Ворог продовжує штурм Сєвєродонецька, бойові дії тривають. Наші воїни завдають противнику втрат.

На Бахмутському напрямку українські війська успішно протидіяли і відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог не вів активних бойових дій.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на покращенні свого тактичного положення, утриманні зайнятих рубежів та поповненні боєприпасів.