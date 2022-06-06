Британський премʼєр Борис Джонсон отримав вотум довіри і не піде у відставку
- Автор:
- Юля Шередега
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Dan Kitwood / Getty Images
Члени Консервативної партії Великої Британії сьогодні ввечері провели голосування щодо вотуму недовіри премʼєр-міністру Борису Джонсону. За результатами голосування Джонсон отримав вотум довіри. Результат оголосив голова Комітету 1922 року сер Грем Брейді.
Про це пише ВВС.
Його підтримав 221 депутат. Проти нього виступили 148.
Голосування за вотум недовіри відбулось через скандал, повʼязаний із вечірками членів уряду під час пандемії COVID-19.
Якби більшість консерваторів оголосила недовіру Джонсону, він мав би піти у відставку, а партія — обрати нового лідера, який і став би премʼєром.
За правилами Консервативної партії, повторне таке голосування може бути проведене тільки за 12 місяців, тож тепер Джонсон захищений від відставки на один рік.
- Щоб ініціювати вотум недовіри, консерватори мали зібрати підписи 15% їхніх депутатів у Палаті громад. Зрештою цю кількість там отримали.
- Критика на адресу Джонсона останніми тижнями стала дуже серйозною через результати розслідування стосовно вечірок, які влаштовувалися в офісі премʼєра під час карантину. Слідчі визначили, що у 2020 та 2021 роках в офісі проводилися вечірки без дотримання карантинних заходів, які уряд запровадив на всій території Великої Британії через коронавірус. Учасникам виписали штрафи. Джонсон визнав свою провину, вибачився та повідомив про готовність сплатити штраф, але наголосив, що у відставку не збирається.