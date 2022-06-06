Британський премʼєр Борис Джонсон отримав вотум довіри і не піде у відставку

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Члени Консервативної партії Великої Британії сьогодні ввечері провели голосування щодо вотуму недовіри премʼєр-міністру Борису Джонсону. За результатами голосування Джонсон отримав вотум довіри. Результат оголосив голова Комітету 1922 року сер Грем Брейді.

Про це пише ВВС.

Його підтримав 221 депутат. Проти нього виступили 148.

Голосування за вотум недовіри відбулось через скандал, повʼязаний із вечірками членів уряду під час пандемії COVID-19.

Якби більшість консерваторів оголосила недовіру Джонсону, він мав би піти у відставку, а партія — обрати нового лідера, який і став би премʼєром.

За правилами Консервативної партії, повторне таке голосування може бути проведене тільки за 12 місяців, тож тепер Джонсон захищений від відставки на один рік.