Чотирьом іноземцям, які воювали за Україну і потрапили в полон, в «днр» загрожує смертна кара

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Так звана генпрокуратура самопроголошеної «донецької народної республіки» оголосила про завершення розслідування щодо іноземців, які воювали на боці України у війні з росією.

Як пише «Медіазона», чотирьом із них загрожує смертна кара.

Підданих Великої Британії та Марокко звинувачують у насильницькому захопленні влади та наємництві, при цьому троє полонених офіційно вступили до ЗСУ до початку війни та прожили в Україні кілька років. У «днр» стверджують, що всі іноземці «дали свідчення» і за підсумками суду їм може загрожувати страта.

В полоні опинився 28-річний Ейден Аслін, колишній доглядач із Великої Британії. Його схопили в Маріуполі у квітні. Ейдена Асліна бойовики «днр» використали в пропагандистському відео після захоплення.

Разом із Есліном у полоні опинився його друг, 48-річний колишній військовий Королівського англійського полку Шон Піннер.

Ще один британець, який потрапив у полон — Ендрю Хілл з Плімуту, якого, за даними Міноборони, затримали на Миколаївщині.

21-річний підданий Марокко Брагім Саадун 12 березня здався в полон у Волновасі.