У Донецькій та Луганській областях ЗСУ відбили 10 атак росіян та знищили 16 одиниць ворожої техніки

Новини

Getty Images / «Бабель»

На Донецькому і Луганському напрямках захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 10 атак ворога. Повідомляють, що на двох локаціях ще тривають бої.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили один танк, три артилерійські системи, дві броньовані машини та автомобіль, два БПЛА «Орлан-10» та два склади з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два безпілотники типу «Орлан-10».

Оперативно-тактичне угруповання «Схід» звітує про знищення 48 росіян, а також двох ворожих мінометів та трьох важких артилерійських тягачів за добу.

Війська росії обстріляли понад 20 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 48 цивільних об’єктів, з них: 42 житлові будинки, ліцей, гірничо-індустріальний коледж, птахофабрику, будівлю департаменту цивільного захисту, приміщення сімейно-спортивного клубу.

Через обстріли на Донбасі загинуло двоє цивільних, 12 мирних жителів отримали поранення.