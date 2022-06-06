На Львівщині псевдоволонтер продав гуманітарну допомогу на майже пів мільйона гривень

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National Bank Of Ukraine / Flickr

На Львівщині затримали псевдоволонтера, який продав гуманітарну допомогу на майже пів мільйона гривень. Йому повідомлено про підозру за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч.3 ст. 201-2 КК України).

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

За даними слідства, мешканець Львівщини під час дії воєнного стану продавав через інтернет-сайт, соцмережі та маркетплейс бронежилети. Із невідомими слідству особами у заздалегідь пошиті плитоноски вони вставляли експортовані з Великої Британії та Північної Ірландії сталеві пластини, які були передані як гуманітарна допомога для бійців ЗСУ. Всього підозрюваний реалізував 2400 таких бронежилетів на 450 тис грн.

Слідство встановлює причетність до скоєння злочину інших осіб, зокрема серед командування та службових осіб однієї з військових частин Львівщини.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу Управління СБУ у Львівській області.