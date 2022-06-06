У Латвії заборонили трансляцію всіх російських телеканалів, поки рф не припинить війну і не поверне Крим
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pixabay
Національна рада з електронних ЗМІ Латвії заборонила трансляцію в країні всіх російських телеканалів. Жителям були доступні приблизно 80 таких каналів.
Про це пише Delfi.
Рішення ухвалили, спираючись на нещодавній закон, який передбачає, що в Латвії не можуть працювати програми, зареєстровані в країні, яка загрожує незалежності та територіальній цілісності інших держав.
Заборона телеканалів набере чинності 9 червня і діятиме доти, поки росія не припинить війну в Україні та не поверне Крим.