У Латвії заборонили трансляцію всіх російських телеканалів, поки рф не припинить війну і не поверне Крим

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Національна рада з електронних ЗМІ Латвії заборонила трансляцію в країні всіх російських телеканалів. Жителям були доступні приблизно 80 таких каналів.

Про це пише Delfi.

Рішення ухвалили, спираючись на нещодавній закон, який передбачає, що в Латвії не можуть працювати програми, зареєстровані в країні, яка загрожує незалежності та територіальній цілісності інших держав.

Заборона телеканалів набере чинності 9 червня і діятиме доти, поки росія не припинить війну в Україні та не поверне Крим.