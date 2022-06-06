У Великій Британії голосуватимуть за вотум недовіри премʼєру Джонсону

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BackBoris2012 Campaign Team / Flickr

У Великій Британії керівна партія консерваторів проведе голосування за вотум недовіри до премʼєра Бориса Джонсона. Вони зібрали необхідну кількість підписів для такого опитування.

Про це пише The Associated Press.

Щоб ініціювати вотум недовіри консерватори мали зібрати підписи 15% їхніх депутатів у Палаті громад. Зрештою цю кількість там отримали, тому голосування відбудеться вже ввечері 6 червня.

Якщо більшість консерваторів оголосить про недовіру Джонсону, то йому доведеться піти у відставку, а партія обере нового лідера, який і стане премʼєром.

Критика на адресу Джонсона останніми тижнями стала дуже серйозною через результати розслідування стосовно вечірок, які влаштовувалися в офісі премʼєра під час карантину. Слідчі визначили, що у 2020 та 2021 роках в офісі проводилися вечірки без дотримання карантинних заходів, які уряд увів на всій території Великої Британії через коронавірус. Учасникам виписали штрафи. Джонсон визнав свою провину, вибачився та повідомив про готовність сплатити штраф, але наголосив, що у відставку не збирається.

Крім цього, Джонсон зазначає, що зараз не час змінювати премʼєра, оскільки країна має сфокусуватися на відновленні британської економіки після пандемії та на допомозі Україні у війні з росією.