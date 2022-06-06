Британія передасть Україні три ракетні системи M270. Вони вражають цілі на відстані до 80 км

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Велика Британія надасть Україні ракетні системи M270 MLRS. Вони здатні вражати цілі на відстані до 80 км і мають більшу точність, ніж радянські аналоги, які є у Збройних сил України зараз.

Про це заявив британський міністр оборони Бен Воллес, повідомляє Reuters.

«Ці високоефективні реактивні системи залпового вогню дозволять нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого використання далекобійної артилерії, яку путінські сили застосовували без розбору, аби зруйнувати міста», — сказав Воллес.

За його словами, поставка цих РСЗВ вже узгоджена зі США, оскільки ці системи виробляє саме американська компанія. За даними джерел ВВС, ідеться про постачання трьох систем M270.