Генштаб ЗСУ: Окупанти продовжують наступ на Словʼянськ та штурм Сєвєродонецька

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На Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилася, але на території білорусі, вздовж нашого кордону, розташовані російські сили та оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер-М», зенітно-гарматні комплекси «Панцир-С1», зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авіації.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Сіверському напрямку росіяни посилено охороняють кордон у Брянській та Курській областях. Окремі підрозділи противника обстрілюють прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей.

На Слобожанському напрямку противник продовжує обстріли підрозділів Сил оборони зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків.

На Харківському напрямку окупанти ведуть активну оборону, основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів.

На Слов’янському напрямку ворог продовжує наступ. Із артилерії різного калібру ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля, Дібрівне, Нова Дмитрівка та Курулька.

На Донецькому напрямку окупанти обстрілюють позиції наших військ вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів по Слов’янську, Лисичанську та Оріховому.

На Лиманському напрямку, за підтримки артилерії, противник веде наступ в районі Святогірська. Також ворог веде штурмові дії у напрямку населених пунктів Щурове та Старий Караван. І там, і там тривають бойові дії.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював наші війська з мінометів та артилерійських систем різного типу. Окупанти продовжують штурмувати Сєверодонецьк.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції ЗСУ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка, Клинове, Білогорівка, Покровське та Роти. Застосував штурмову та армійську авіацію для авіаударів неподалік Бахмуту та Берестового. Ворог зазнав значних втрат, успіху не має, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Новобахмутівки, Камʼянки, Авдіївки, Микільського, Золотої Ниви та Полтавки.

На Південнобузькому напрямку обстріли велися в районах населених пунктів Таврійське, Нова Зоря, Степова Долина, Новомиколаївка та Кобзарці.