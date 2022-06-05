Зеленський доручив Кабміну розглянути питання заборони петард і феєрверків під час воєнного стану

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Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну розглянути питання заборони феєрверків на час воєнного стану.

Про це йдеться у його відповіді на петицію, яка пропонувала заборонити петарди і піротехнічні вироби, а також закрити усі магазини піротехніки.

Зеленський наголосив, що феєрверки створюють тяжкий стрес і дискомфорт для кожного громадянина, його домашніх улюбленців та природи, а також становлять загрозу їхньому життю і здоров’ю.

«Підтримую стурбованість щодо збільшення небезпечних наслідків у зв’язку з використанням різноманітних піротехнічних виробів у повсякденному побуті та вважаю, що їх ужиток під час воєнного стану має бути чітко врегульований на законодавчому рівні, оскільки наразі виробництво, зберігання, перевезення, торгівля піротехнічними виробами не підлягають ліцензуванню, а їх продаж та використання діючим законодавством не визначено», — зазначив президент.

Також він додав, що вирішення таких питань належить до сфери діяльності Нацполіції.

Електронну петицію уже направлено до Кабінету міністрів.