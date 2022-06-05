На матч Україна — Уельс за вихід на чемпіонат світу продаватимуть віртуальні квитки. Кошти підуть на відбудову країни

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Joosep Martinson / Stringer / Getty Images

Перед поєдинком за вихід на чемпіонат світу з футболу між збірними України та Уельсу знову продаються віртуальні квитки, кошти від яких через платформу UNITED24 перерахують на відбудову України.

Організаторами збору виступили компанія VBET Ukraine, Українська асоціація футболу та білетний сервіс TicketBox. Кожен, хто придбає благодійний квиток, отримає його унікальну віртуальну копію, а також лист із подякою від одного з гравців. Найбільш прихильні благодійники знову зможуть виграти футболку гравця збірної з автографом. Придбати віртуальні квитки та дізнатись про категорії та бонуси можна тут.

На попередній матч між Шотландією та Україною, який національна команда виграла з рахунком 3:1, менш ніж за 40 годин було продано квитків на суму 415 тисяч грн.