Війська рф уранці завдали удару по вагоноремонтному заводу в Києві

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Війська росії завдали ракетного удару по Дарницькому вагоноремонтному заводу у Києві.

Про це повідомив голова «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

«4 ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, що знаходиться на Лівому березі Києва», — повідомив він. За словами Камишіна, серед залізничників був один поранений, йому надали медичну допомогу.

Очільник компанії також спростував інформацію російських військових про те, що на території заводу буцім-то тримали зброю, отриману від західних партнерів, зокрема танки Т-72.

«Офіційно заявляю — на території ДВРЗ немає військової техніки. Цей завод ремонтував напіввагони та зерновози, які ми використовуємо для вивозу експортної продукції. Я офіційно запрошую всіх журналістів — і українських, і іноземних сьогодні на ДВРЗ. Ми підтвердимо, що росія вчергове збрехала. І що їхня справжня ціль — економіка України та мирне населення. Вони хочуть перекрити нам можливість експортувати українську продукцію на захід», — заявив Камишін.