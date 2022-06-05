«Спільне з президентом рішення». Футбольні змагання відновляться в Україні в серпні

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Футбольний сезон в Україні відновиться у серпні.

Про це в інтервʼю Associated Press повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

«Ми разом із президентом ухвалили рішення, що в серпні відновимо чемпіонат України. В Україні ми будемо грати на всіх рівнях: УПЛ, перша ліга, друга ліга, жіночий чемпіонат. На всіх рівнях ми розпочнемо у серпні. Рішення ухвалено спільно з президентом України», — розповів він.

Президент УАФ також розповів, що розмовляв з президентами УЄФА і ФІФА щодо можливого відновлення футбольних змагань в Україні. «Я повідомив Чеферіну та Інфантіно, що ми відновимо чемпіонати під час воєнного стану в Україні, під бомбами. Ми розраховуємо на їхню підтримку. Ми обговорюємо деталі. Ми обговоримо з нашими військовими та урядом, як це безпечно все організувати», — сказав Павелко.