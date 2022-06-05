Британська розвідка: Українські сили контратакували в Сєвєродонецьку і звели нанівець оперативний імпульс росіян

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У Луганській області за останні 24 години українські сили контратакували в місті Сєвєродонецьк, що, ймовірно, звело нанівець оперативний імпульс російських сил, який вони набрали за рахунок концентрації бойових підрозділів та вогневої потужності.

Про це йдеться в ранковому зведенні британської розвідки.

До складу російських сил, задіяних у цьому районі, входять мобілізовані з резерву «л/днр», а ці війська погано оснащені та навчені, і їм не вистачає важкої техніки, якщо порівнювати з регулярними російськими частинами. Використання цієї проксі-піхоти для операцій із зачистки міст — це російська тактика, яка раніше застосовувалася в Сирії, де та залучила 5 корпус сирійської армії для нападу на міські райони. Такий підхід, ймовірно, вказує на бажання обмежити втрати, завдані регулярним російським силам.