Дніпропетровська область також опинилася під обстрілами

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У Дніпропетровській області під обстріли росіян знову потрапив Криворізький район. Про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко.

Артилерія окупанта вдарила по Зеленодольській громаді — поцілили в села Велика Костромка та Мала Костромка. Є руйнування житлових будинків у двох селах, інформацію про постраждалих уточнюють.

Крім цього, окупанти вдарили і по прикордонних територіях Широківської громади, влучили у поля.