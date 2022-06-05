Дніпропетровська область також опинилася під обстрілами
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
У Дніпропетровській області під обстріли росіян знову потрапив Криворізький район. Про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко.
Артилерія окупанта вдарила по Зеленодольській громаді — поцілили в села Велика Костромка та Мала Костромка. Є руйнування житлових будинків у двох селах, інформацію про постраждалих уточнюють.
Крім цього, окупанти вдарили і по прикордонних територіях Широківської громади, влучили у поля.
- Уранці 5 червня росія обстріляла Київ, вибухи лунали в Дарницькому та Дніпровському районах. Жертв немає, одна людина постраждала. Уночі росія обстріляла міста Дружківку та Краматорськ Донецької області, одна людина загинула.